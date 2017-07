PR/México

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a visita de Estado ao México foi curta mas "muito proveitosa" e, sem falar de nenhum projeto em concreto, disse que vêm aí várias inaugurações.

"Foi muito proveitosa, porque não se falou só em teorias, falou-se de ideias concretas, em Portugal, como no México. E que umas estão em curso, outras vão ser aceleradas, e outras irão arrancar num futuro próximo", declarou o chefe de Estado, numa receção à comunidade portuguesa, na Cidade do México.

Sem nunca especificar nenhum projeto ou negócio, acrescentou: "Se eu quisesse anotar na minha agenda, eu diria, do que ouvi de inaugurações de obras que estão em curso, haveria na primavera do ano que vem, no final do ano que vem, no ano de 2019, e por aí adiante, só das que ouvi falar, fora todas as demais".