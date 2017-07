Venezuela

A autoridade responsável pelo controlo dos gastos públicos do Estado venezuelano acusou hoje a Procuradora-geral, Luísa Ortega Diaz, de dificultar as medidas de fiscalização financeira do Ministério Público (MP).

"A Controladoria-Geral, no uso das atribuições constitucionais e legais, iniciou uma auditoria fiscal no Ministério Público, a 23 procuradorias superiores a nível estadual e a entidades descentralizadas ou fundações ligadas ao MP, que tem sido dificultada pela Procuradora-geral", disse o responsável pela instituição, Manuel Galindo.

Em declarações ao canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV), Manuel Galindo explicou que o comportamento da Procuradora implica uma multa, do qual será notificada, nos próximos dias, e a realização da auditoria.