Venezuela

O Presidente da Venezuela anunciou hoje que as autoridades vão verificar a participação dos funcionários públicos e do setor privado na eleição de 30 de julho da Assembleia Constituinte.

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) vai usar um mecanismo de verificação da participação, chamado "4x4", que vai incluir, além da verificação "de todas as empresas, de todos os trabalhadores" da função pública, telefonemas aos beneficiários dos programas sociais estatais e também a trabalhadores do setor privado, disse Nicolas Maduro, numa intervenção televisa.

"Isso já está ativo. São pelo menos quatro milhões de trabalhores públicos da administração centralizada e descentralizada, mais vários milhões dos setores privados e comercial", explicou.