Actualidade

As bolsas europeias seguem hoje negativas, com os investidores atentos à divulgação dos resultados empresariais relativos ao segundo trimestre e ao euro em máximos de um ano.

Às 08:30 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, seguia a recuar 0,41% para 3.501,96 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,2% de Madrid e as de 0,51% de Frankfurt.