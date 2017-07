Actualidade

O reforço de efetivos no terreno e a descida de temperaturas permitiram controlar durante a noite cerca de 80% do incêndio que lavra e Alijó desde domingo, informou hoje o presidente da Câmara, Carlos Magalhães.

"Felizmente a noite foi-nos favorável. A estratégia que foi disposta no terreno resultou com a previsão do abaixamento da temperatura. Houve algum aumento da humidade e as máquinas de rastos que foram colocadas e a técnica do contrafogo tudo isso resultou", explicou o autarca.

Num ponto da situação feito aos jornalistas às 9:00, foi dito que, face à evolução do incêndio nas últimas horas, é expectável que durante a manhã se consiga controlar o incêndio.