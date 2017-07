Incêndios

A utilização de oito máquinas de rasto e ferramentas manuais durante a noite ajudou a travar a progressão do incêndio de Alijó, assinalou o comandante operacional distrital de Vila Real.

"É um trabalho difícil, porque queremos ancorar o incêndio, isto é, terminar o incêndio numa zona onde não haja combustível. Isso está a ser feito à custa de utilização de máquinas e ferramentas manuais e iremos promover ações com meios aéreos para arrefecimento de pontos quentes", explicou Álvaro Ribeiro. As máquinas de rasto que estão a atuar o terreno são do Exército e outras da Câmara de Alijó.

Às 9:00, a proteção civil fez o ponto da situação, assinalando que o combate das últimas horas conseguiu controlar cerca de 80% do perímetro do incêndio, progresso para o qual contribuiu o aumento da humidade relativa.