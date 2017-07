Actualidade

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmou hoje em Lisboa que a estratégia de Portugal para resolver o problema do elevado crédito malparado nos bancos "é ambiciosa e vai na direção certa".

Sem comentar "medidas específicas que estão a ser seguidas pelas autoridades portuguesas", seja pelo Governo seja pelo banco central, Pierre Moscovici sublinhou que "o rácio dos créditos malparados está a reduzir-se" e isso "é obviamente uma boa notícia".

"Acho que a estratégia de Portugal em relação ao malparado é ambiciosa e vai na direção certa", defendeu o comissário francês em conferência de imprensa hoje em Lisboa, depois de se ter reunido com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e com a administradora do banco central Elisa Ferreira.