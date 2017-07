Actualidade

Portugal registou um dos maiores aumentos do número de especialistas em tecnologias da informação e comunicação (TIC) nos últimos cinco anos, mas continua a ser dos países da União Europeia com uma menor proporção destes profissionais, revela o Eurostat.

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE, em 2016 havia 8,2 milhões de pessoas a trabalhar nos 28 Estados-membros como especialistas em TIC, equivalente a 3,7% do emprego total, mas em Portugal o número de profissionais (108 mil) representava apenas uma proporção de 2,4% do respetivo mercado de trabalho, o quinto valor mais baixo da União, apenas à frente de Grécia (1,4%), Roménia (2,0%), Letónia e Chipre (ambos com 2,2%).

No entanto, Portugal registou a quarta maior subida do número de especialistas das tecnologias da informação e comunicação entre 2011 e 2016, já que cinco anos antes tinha apenas 66 mil, o equivalente a 1,4% do emprego total no país, que era à época o segundo valor mais baixo da UE, apenas à frente da Grécia (1,3%).