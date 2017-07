Actualidade

Os atores Robert Redford e Jane Fonda vão receber o Leão de Ouro de de carreira, no Festival Internacional de Cinema de Veneza, que decorre de 30 de agosto a 09 de setembro.

Robert Redford e Jane Fonda protagonizam o filme "Our Souls at Night", do realizador Ritesh Batra, uma produção Netflix, que vai ter estreia mundial em Veneza, e que será apresentado imediatamente após a cerimónia de entrega dos prémios, a 01 de setembro.

O realizador Alberto Barbera, diretor do festival, elogia o ativismo de ambos os atores, e destaca Jane Fonda como "uma das maiores protagonistas do cinema contemporâneo internacional". A Robert Redford elogia a "apurada atenção ao pormenor" como ator, que diz, na realização e produção, já se ter provado "um contador de histórias com mestria".