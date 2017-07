Actualidade

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, congratulou-se hoje com a "performance" da região em maio, destacando o crescimento em 25% dos proveitos totais em relação ao período homólogo de 2016.

Em comunicado, Melchior Moreira sublinhou ainda a "tendência do aumento da receita turística".

"Os dados que nos chegam do mês em que recebemos o Rali de Portugal são excelentes. Em várias frentes de análise, o Porto e Norte superou todas as expetativas neste mês de maio, apresentando mais 25% de proveitos totais do que no mesmo período de 2016, sendo de realçar ainda uma tendência do aumento da receita turística, o que nos posiciona cada vez mais como um destino de qualidade", adiantou.