Incêndios

A comissária europeia para a Política Regional, Corina Cretu, disse hoje que o pedido português de candidatura ao Fundo Europeu de Solidariedade (FES), na sequência dos incêndios na região Centro, já está a ser avaliado.

"Começámos hoje a avaliar o pedido e temos que ver exatamente se todos os custos são tecnicamente elegíveis, há toda uma série de procedimentos a respeitar para se poder beneficiar do fundo de solidariedade", disse hoje a comissária, salientando ter recebido na segunda-feira ao fim do dia a candidatura de Lisboa.

"Se as verbas não forem suficientes no âmbito do FES, estou completamente aberta a alterar rapidamente o período de programação dos fundos", acrescentou, em conferência de imprensa.