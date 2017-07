Actualidade

O Governo de Moçambique disse hoje que a solução para a crise da dívida soberana passa por uma reestruturação da dívida que "respeite os interesses dos investidores internacionais" e leve em conta as necessidades de desenvolvimento do país.

"Será crítico que qualquer solução seja baseada numa avaliação realista da capacidade da República para pagar, e ao mesmo tempo respeite os interesses dos investidores internacionais na República", lê-se num comunicado divulgado hoje pelo Ministério das Finanças.

A garantia de que o Estado quer pagar as dívidas, ainda que reestruturadas, surge depois de várias organizações não governamentais e de outros setores da sociedade terem defendido que Moçambique devia simplesmente não pagar as dívidas contraídas em segredo por empresas públicas com o aval do Estado, argumentando que os empréstimos foram ilegais.