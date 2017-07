Actualidade

O presidente da Câmara do Porto revelou hoje que "vai ser apresentada nos próximos dias" a candidatura portuguesa à Agência Europeia do Medicamento, que propõe o Porto para acolher a sede da instituição que vai deixar o Reino Unido.

"Já há muito trabalho feito e espero apresentar uma candidatura europeia digna. Depois, terá também de haver algum trabalho diplomático, mas tenho muita confiança no trabalho do primeiro-ministro e do Presidente da República", afirmou Rui Moreira, numa reunião camarária pública em que todo o executivo se uniu para saudar a decisão do Governo de candidatar o Porto à sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa).

Na sessão, o autarca distribuiu aos vereadores e aos jornalistas a carta que escreveu a 13 de julho ao primeiro-ministro, António Costa, destacando a "enorme dimensão política" da deliberação do Governo, a "valorização das complementaridades regionais" do país e o "auspicioso prenunciou de uma nova forma de governar Portugal".