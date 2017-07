Actualidade

Sporting de Braga e Colónia anunciaram hoje terem chegado a acordo para a transferência a título definitivo do internacional sub-19 português João Queirós, que vai assim jogar pelo quinto classificado da liga de futebol alemã.

O defesa-central formado nos bracarenses foi vice-campeão europeu sub-19 no passado sábado, disputando todos os cinco jogos pela seleção das 'quinas', e assinou um vínculo com o clube germânico até 2022.

"O João é um grande talento, que complementa a área defensiva do nosso plantel. Estamos confiantes de que, com o acompanhamento da nossa equipa técnica, ele vá dar o próximo passo no seu desenvolvimento e fazer o salto para a 'Bundesliga'", afirmou o diretor desportivo do clube alemão, Jorg Schmadtke, no sítio oficial do clube na Internet.