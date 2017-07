Mundiais IPC

O português Lenine Cunha conquistou hoje a medalha de prata na prova do triplo salto da categoria T20 (deficiência intelectual) dos Mundiais de atletismo do Comité Paralímpico Internacional, que decorrem em Londres.

O atleta de Vila Nova de Gaia fez a marca de 13,03 metros, naquele que foi o seu único salto válido na final, e arrecadou a prata, num dia em que perdeu o estatuto de detentor do recorde do mundo.

O ucraniano Dmytro Prudnikov alcançou o ouro com a marca de 14,50 e destronou o português, que era recordista desde outubro de 2015, com 14,06. O argentino Allain Villamarin, com 12,57, ficou com a medalha de bronze e completou o pódio.