Actualidade

O euro subiu cerca das 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) para 1,1557 dólares, um máximo dos últimos 14 meses, contra 1,1525 euros no início da negociação do mercado de divisas na Europa.

Segundo a Bloomberg, o euro está a valorizar-se devido, por um lado, à fraqueza do dólar e, por outro, à especulação nos mercados de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá dar sinais de uma redução dos estímulos monetários na próxima reunião sobre política monetária na quinta-feira.

Nos últimos três dias, o euro valorizou-se 1,4% face ao dólar devido às dificuldades do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em implementar a prometida 'agenda económica', depois do adiamento da votação do novo plano de saúde no Senado.