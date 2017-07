Actualidade

O presidente executivo da ANA - Aeroportos de Portugal, Carlos Lacerda, assumiu hoje que poderá haver no futuro mais uma pista no aeroporto do Montijo, mas que, por agora, os trabalhos serão de reforço do piso e aumento da pista existente.

Na conferência sobre o novo aeroporto, a decorrer no parlamento, o responsável explicou que o plano atual é "beneficiar a pista já existente", mas perante a eventualidade de necessidade de crescimento no futuro, "a configuração da base aérea" permite mais uma pista.

"Mas não há intenção de ir construir já uma pista nova", uma vez que os projetos são de reforçar o piso e aumentar em cerca de 350 metros a atual, de 2.147 metros, segundo Lacerda, que afirmou que a "solução do Montijo tem capacidade de crescimento".