O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou hoje em Maputo que a formação militar deve dotar o país de capacidade de defesa da independência nacional e da integridade territorial do país, colocando os recursos humanos no centro da atuação.

Filipe Nyusi referiu-se à importância da formação militar, quando falava na tomada de posse do novo comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza (ISEDEF), Samuel Luluva, e do vice-comandante da instituição, David Roai Koriasse Munongoro.

"Os cursos de curta, média e longa duração em áreas de especialidade, a serem promovidos pelo ISEDEF, devem ajudar as Forças Armadas a melhorar o seu desempenho como garantes da independência nacional, da soberania e da integridade territorial", afirmou o chefe de Estado moçambicano.