Actualidade

O futebolista Ricardo Horta, emprestado ao Sporting de Braga pelo Málaga, vai ser definitivamente jogador dos minhotos, confirmou hoje o presidente do clube 'arsenalista', António Salvador.

"Neste momento está praticamente tudo certo. O Ricardo Horta vai ser jogador definitivo do Sporting de Braga e Juan Carlos vai ser jogador definitivo do Málaga. É uma questão de horas, de tempo, para que o anúncio oficial seja feito", disse o dirigente à margem de uma visita às novas instalações do clube.

Ricardo Horta, de 22 anos, esteve na última época ao serviço dos bracarenses por empréstimo do Málaga, Espanha.