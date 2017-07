Actualidade

A Comissão de Economia do parlamento dos Açores, onde o PS tem maioria, está reunida hoje na ilha das Flores sem a presença dos deputados da oposição, o que será inédito na história da autonomia regional.

Os deputados da oposição cumprem o que anunciaram na semana passada à margem do plenário da Assembleia Legislativa Regional, depois de o presidente desta comissão permanente, o socialista Miguel Costa, eleito pelo Pico, ter anunciado uma queixa-crime contra os partidos da oposição que o acusaram de abuso de poder e de mover influências junto da ex-administração da unidade de saúde desta ilha.

A comissão é composta por 13 deputados com direito a voto (do PS, PSD, CDS-PP e BE) e um deputado, do PPM, sem direito a voto.