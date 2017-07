Actualidade

Um acidente rodoviário com a carrinha do equipamento de som e a escassa adesão levaram as poucas dezenas de trabalhadores e sindicalistas a desmobilizarem do protesto à porta da sede da PT/MEO, em Picoas, Lisboa.

Duas horas depois (14:30) do início previsto para a manifestação, restavam só alguns dirigentes sindicais em debandada, lamentando o sucedido, mas prometendo continuar as ações de mobilização para a greve marcada para sexta-feira.

"Tivemos aqui mais um azar. O carro de som foi abalroado e agora estão a tratar da papelada com a polícia, porque o outro condutor não se dá como culpado. Sem a animação, as pessoas não percebem, passam e não ficam", disse à Lusa o responsável do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e das Telecomunicações (SNTCT) Paulo Gonçalves, enquanto decorria o movimento pendular de funcionários, na sua maioria indiferentes, para almoço, junto ao Fórum Picoas.