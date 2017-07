Actualidade

A artista brasileira Mana Bernardes apresenta este mês, no Palácio Calheta, em Lisboa, a performance "Translúcida", no âmbito da programação "MUDE Fora de Portas" do Museu do Design e da Moda (MUDE), foi hoje anunciado.

De acordo com o MUDE, num comunicado hoje divulgado, a artista e designer brasileira estará em Lisboa "para desenvolver uma instalação específica para a exposição 'Tanto Mar. Fluxos transatlânticos pelo design', que é inaugurada a 27 de janeiro, no Palácio Calheta, no âmbito da programação 'Mude Fora de Portas'". A apresentação da performance "Translúdica" está marcada para 27 de julho, às 19:00.

Mana Bernardes (1981) é "poeta, designer, artista plástica e atua em projetos de desenvolvimento humano".