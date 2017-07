Actualidade

O Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia (UE) aprovou a antecipação do pagamento de ajudas comunitárias aos agricultores dos Açores, anunciou hoje o secretário regional Agricultura e Florestas, João Ponte.

"Esta medida agora aprovada vai permitir que o total de ajudas antecipadas atinja os 50 milhões de euros", refere uma nota de imprensa do Governo dos Açores.

Citado na mesma nota, João Ponte afirma que a decisão surge na sequência do pedido feito em junho pelo executivo regional ao Governo da República, no sentido de a Comissão Europeia aprovar a antecipação de 70% nas ajudas do Posei (programa específico da UE para fazer face às dificuldades permanentes da ultraperiferia) e 85% nas medidas do Prorural + aos agricultores (Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores).