Actualidade

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa entregaram um pré-aviso de greve de 24 horas para os dias 01 e 03 de agosto, disse hoje à Lusa fonte sindical.

De acordo com Paulo Machado, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), no dia 25 de julho será feito um plenário com os trabalhadores para "troca de informações" sobre a greve e, ao mesmo tempo, "fazer um compasso de espera para que a empresa tome algumas medidas reivindicadas".

"O Governo do PS e a administração do Metro de Lisboa, em vez de se empenharem em resolver os graves problemas herdados do Governo anterior (PSD+CDS), têm optado nesta empresa por um clima de confronto, através de alteração unilateral das regras de prestação de trabalho e horários", indica a FECTRANS em comunicado.