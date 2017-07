Autárquicas

O candidato do PSD e do PPM à Câmara de Loures lamentou hoje que o CDS-PP tenha decidido abandonar a coligação, acusando os democratas-cristãos de cederem "à pressão da esquerda", "aterrorizada" com o seu projeto para o concelho.

"Lamento a saída do CDS-PP de um projeto que eu acho vencedor e no qual as pessoas se reconhecem. Embora esteja no seu direito, acho que é de lamentar", afirmou André Ventura, em declarações à agência Lusa.

O CDS-PP anunciou hoje que vai seguir "um caminho próprio" nas eleições autárquicas em Loures, expressando "profundo incómodo" pela forma como o candidato se referiu recentemente à comunidade cigana. O PSD mantém o apoio ao candidato à Câmara de Loures, lamentando a decisão do CDS-PP, embora respeitando-a.