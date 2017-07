Autárquicas

O presidente da Câmara Municipal de Loures e candidato da CDU às autárquicas no concelho, Bernardino Soares, lamentou hoje as declarações do candidato André Ventura sobre a comunidade cigana e negou haver situações de discriminação ou favorecimento no concelho.

Numa entrevista publicada na semana passada pelo portal Notícias ao Minuto, André Ventura falou sobre uma "excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas".

Numa entrevista publicada na segunda-feira pelo jornal i, questionado sobre de que minorias falava, André Ventura afirmou que há pessoas que "vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado" e que acham "que estão acima das regras do Estado de direito", considerando que tal acontece particularmente com a etnia cigana.