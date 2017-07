Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou hoje a subir 0,30% para 5.308,44 pontos, apoiado por uma valorização de 2,66% no BCP, e em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, nove subiram e dez desceram.

As principais bolsas europeias terminaram a sessão em terreno negativo, com descidas que oscilaram entre 1,25% de Frankfurt e 0,19% de Londres. Paris perdeu 1,09% e Madrid caiu 1,19%.