Actualidade

Catorze arguidos foram condenados pelo Tribunal Criminal de Lisboa por furto, falsificação de documentos, branqueamento, recetação e casamento de conveniência, tendo a dois deles, estrangeiros, sido aplicada a pena de nove anos de prisão, foi hoje divulgado.

Segundo adianta um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que realizou a investigação sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foi possível desmantelar uma organização criminosa de cariz internacional que entrava e permanecia em Portugal por curtos períodos de tempo, unicamente para se dedicar à prática de furtos, de que retirava elevados proventos.

Os furtos eram sobretudo praticados em residências de Lisboa, na zona do Parque das Nações e Olivais, mas o grupo criminoso também foi referenciado no bairro do Infantado, em Loures, e em localidades como de Viseu, Lamego, Aveiro, Vila Real, Paredes e Peso da Régua.