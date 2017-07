Actualidade

O Governo pretende criar mais vinte Equipas de Intervenção Permanente (EIP) no próximo ano, sendo objetivo dotar todos os concelhos do interior com estas equipas que estão em permanência nos quartéis dos bombeiros para prestar socorro as populações.

O anúncio foi feito hoje pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, durante a assinatura de um protocolo para a criação de uma EIP em Vila Verde, distrito de Braga.

"No próximo ano a minha vontade era criar vinte EIP", disse aos jornalistas Jorge Gomes, avançando que o Governo criou este ano 13 Equipas de Intervenção Permanente e, até ao final do mês de julho, vão ser assinados protocolos para a constituição de EIP em Vila Nova de Poiares, Barreiro e Portel.