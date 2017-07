Incêndios

O Governo fechou hoje um acordo global com o Bloco de Esquerda e PCP para a aprovação em votação final global, na quarta-feira, no parlamento, de quatro dos cinco diplomas da reforma da floresta proposta pelo executivo.

Fonte do executivo disse à agência Lusa que na reunião plenária de quarta-feira, a última da atual sessão legislativa, os diplomas do Governo sobre regime jurídico de arborização e rearborização, banco de terras e fundo de mobilização de terras, sistema nacional de defesa das florestas e sistema de informação cadastral simplificado "têm aprovação assegurada por votos da maioria de esquerda" PS, Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes".

Hoje mesmo, na votação da especialidade realizada no âmbito da Comissão Parlamentar de Agricultura, o deputado do PCP João Ramos afirmou que iria votar favoravelmente o projeto de lei do Governo para alterar o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização.