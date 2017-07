Incêndios

A Cáritas Portuguesa anunciou hoje que juntou 1,26 milhões de euros numa conta solidária que criou para as vítimas dos incêndios no centro do país.

O dinheiro servirá para atender às necessidades mais urgentes das pessoas afetadas, reconstruir habitações e dar outro tipo de apoios para as famílias voltarem a ter condições de subsistência.

Desde os incêndios, há um mês, a Cáritas, através da sua filial de Coimbra, tem visitado as pessoas afetadas, registando as perdas ocorridas e entregando bens para resolver carências imediatas.