Actualidade

O Prémio Calouste Gulbenkian 2017 foi hoje atribuído ex-aequo à Hungarian Helsinki Committee, organização não-governamental que dá apoio a migrantes e refugiados na Hungria, e a Jane McAdam, investigadora australiana na área do Direito, foi hoje anunciado.

Os dois vencedores vão repartir este prémio para os direitos humanos de 100 mil euros da Fundação Gulbenkian, como reconhecimento do "inestimável contributo na defesa dos direitos humanos, em particular, dos refugiados", de acordo com um comunicado da instituição.

Quanto aos vencedores nacionais dos Prémios Gulbenkian 2017, nas categorias de "Conhecimento", "Sustentabilidade" e "Coesão", são, respetivamente, a Sociedade Portuguesa de Matemática, a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID) e a Sociedade Artística Musical dos Pousos.