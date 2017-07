Euro feminino

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, espera quarta-feira um jogo complicado frente à Espanha, na estreia no Europeu, e diz que a paciência e eficácia serão fundamentais.

"Sabemos que haverá momentos em que vamos estar completamente sem bola e temos que ser emocionalmente fortes nesse tipo de situações e aproveitar, tal como a Cláudia (Neto) disse, quando tivermos as nossas oportunidades. Temos de procurar fazer os nossos golos, no sentido de também criar problemas à equipa da Espanha", disse o técnico.

Francisco Neto, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo diante da seleção espanhola, adversária lusa no Grupo D do Europeu feminino, juntamente com Escócia e Inglaterra, deixou todos os elogios possíveis ao primeiro oponente na prova, com o qual perdeu no apuramento (2-0 e 4-1).