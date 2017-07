Actualidade

O Bloco de Esquerda entregou hoje um diploma para impedir a "utilização fraudulenta e abusiva" da figura jurídica de transmissão de estabelecimento para despedir trabalhadores, como diz estar a acontecer na PT, empresa na qual apela à intervenção do Governo.

"O que está a acontecer na PT é, além de um assédio moral em larga escala, a utilização fraudulenta e abusiva de uma disposição que foi feita para proteger os trabalhadores e que resulta da transposição de uma diretiva europeia: a transferência de estabelecimento ou unidade económica", acusou o deputado do BE José Soeiro, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Com o projeto-lei agora apresentado, o BE quer "blindar a lei" para que as empresas não possam "agora e no futuro recorrer a esta figura para de forma perversa encapotarem despedimentos e fragilizarem relação de trabalho".