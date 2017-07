Actualidade

A comissão parlamentar de Agricultura aprovou hoje a proposta do Governo para alterar o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização, com a introdução de propostas do PSD, CDS-PP, PS, PCP, PEV e PAN.

Um das principais alterações introduzidas ao regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização é que todas as ações florestais com eucalipto passam a estar obrigadas a projeto e autorização prévia do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), caindo o deferimento tácito.

Neste sentido, o ICNF vai ser responsável por fazer uma gestão nacional da área global da espécie do género 'eucalyptus', "de forma a que não sejam ultrapassados os valores fixados na versão mais recente da Estratégia Nacional Florestal", de acordo com a proposta do PCP que foi aprovada hoje por maioria.