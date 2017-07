Inquérito/CGD

O corpo global do relatório final da comissão de inquérito aos créditos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi chumbado pelos deputados, tendo passado apenas algumas recomendações do texto do relator Carlos Pereira (PS).

O relatório foi votado em dois blocos: os primeiros seis capítulos do texto, de análise, enquadramento e conclusões, foram chumbados num momento que motivou inclusive a interrupção dos trabalhos.

No momento em que os referidos textos do documento do relator Carlos Pereira (PS) foram votados, encontravam-se na sala cinco deputados do PS (de um total de sete efetivos), um do BE e um do PCP, que viabilizaram o relatório, mas os seis deputados do PSD e o elemento do CDS-PP empataram a votação - no caso de empate o texto é chumbado.