O Sporting despediu-se hoje do estágio na Suíça com nova derrota, desta vez por 2-1, frente aos franceses do Marselha, em desafio disputado em Évian-les-Bains, França.

O avançado camaronês N'Jie (02 e 52) foi o autor dos golos do quinto classificado da última liga gaulesa, com Doumbia (71) a reduzir, de penálti, e a atenuar o desaire.

Neste estágio, o Sporting começou por ganhar aos turcos do Fenerbahçe, por 2-1, perdendo os seguintes encontros, frente aos espanhóis do Valência, por 3-0, e aos suíços do Basileia, por 3-2.