Actualidade

O chefe do Estado-Maior da Força Aérea manifestou hoje surpresa face ao desenho da pista do previsto aeroporto civil na base do Montijo, apresentado pela ANA (gestora dos aeroportos nacionais).

O general Manuel Rolo respondia aos deputados na comissão parlamentar de Defesa Nacional, numa audição centrada no relatório da FAP sobre as implicações da construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.º6, no Montijo.

O estudo feito pela FAP, e já entregue ao Ministério da Defesa Nacional, aponta para "fortes constrangimentos" na operação da Força Aérea num cenário em que é expetável que o número de 24 movimentos/hora seja ultrapassado em 2025.