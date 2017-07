Autárquicas

O presidente do PSD, Passos Coelho, defendeu hoje que o candidato do partido à Câmara Municipal de Loures, André Ventura, "clarificou a sua posição", sublinhando que o PSD não tem, nem terá posições racistas ou xenófobas.

Em declarações aos jornalistas à entrada para um jantar do grupo parlamentar do PSD, Passos Coelho foi questionado sobre a manutenção do apoio do partido a André Ventura, depois de o CDS ter abandonado a coligação em Loures e expressado incómodo pela forma como André Ventura se referiu à comunidade cigana.

"A clarificação que o dr. André Ventura fez de uma entrevista que deu clarifica muito bem a posição, quer dele quer do PSD, quanto à matéria. Eu estou tranquilo quanto aquilo que é a nossa posição, uma posição não racista, não xenófoba: nunca foi, não é e, atrevo-me a dizer, nunca será", afirmou o líder social-democrata.