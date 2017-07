Mundiais IPC

Portugal averbou hoje mais duas medalhas de prata nos Mundiais de atletismo do Comité Paralímpico Internacional, que decorrem em Londres, através de Luís Gonçalves (400 metros, T12) e Lenine Cunha (triplo, T20).

Na categoria T12 de deficiência visual, Luís Gonçalves conseguiu um recorde pessoal com 49,34 segundos, só batido pelo novo campeão, o marroquino Mahdi Afri (48,60). O velocista português ainda competirá nestes Mundiais nos 200 metros.

A outra medalha aconteceu logo de manhã, com Lenine Cunha a ser também segundo, no triplo para atletas com deficiência intelectual.