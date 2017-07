Actualidade

O ciclista português Rui Oliveira sagrou-se hoje campeão europeu de eliminação e o irmão gémeo, Ivo Oliveira, conquistou a medalha de prata em perseguição individual, no primeiro dia dos Europeus de pista para Sub-23 e Juniores, em Sangalhos.

A prova de eliminação mostrou um Rui Oliveira determinado, a correr com grande inteligência tática, com o português a pedalar praticamente toda a corrida na frente do pelotão, escapando às eliminações.

O momento-chave da prova aconteceu quando resistiam apenas quatro dos 16 corredores que iniciaram a corrida: Oliveira atacou, isolou-se e assegurou de imediato o pódio.