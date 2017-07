Autárquicas

O secretário-geral do PS acusou hoje o presidente do PSD de falta de coragem por manter o candidato social-democrata em Loures, André Ventura, dizendo que as posições "racistas" deste desonram quem não lhe retirou a confiança política.

António Costa referiu-se ao caso gerado pelas críticas à comunidade cigana feitas pelo candidato do PSD à Câmara de Loures, André Ventura, durante a sessão de apresentação da candidatura da antiga ministra socialista da Cultura Gabriela Canavilhas à presidência da Câmara de Cascais.

O secretário-geral do PS começou por se referir a este episódio da campanha em Loures em forma de pergunta: "Já viram a triste situação em que eu estaria se fosse líder do PSD e estivesse no concelho de Loures a apoiar um candidato que desonra qualquer partido democrático?"