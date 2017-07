Actualidade

Os "mestres do terror" Alejandro Jodorowsky e Roger Corman estarão em Lisboa em setembro, no âmbito da 11.ª edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, foi hoje anunciado.

A presença dos realizadores foi divulgada hoje pela organização do festival, na apresentação do cartaz da 11.ª edição, que decorre de 05 a 10 de setembro, no Cinema São Jorge, no Teatro Tivoli e na Cinemateca Júnior (Palácio Foz), em Lisboa.

A organização recordou que Alejandro Jodorowsky, de 88 anos, "psico-mago chileno que, com o seu 'El Topo', foi o pioneiro das sessões da meia-noite, criou ao longo dos anos um legado único no campo do surrealismo cinematográfico, que atraiu a atenção de figuras como Salvador Dalí, John Lennon, Pink Floyd ou Orson Welles".