Ensino Superior

O número de vagas no ensino superior aumenta este ano pelo segundo ano consecutivo, mas de forma residual, com um crescimento de 150 lugares que coloca a oferta nas 50.838 vagas nas universidades e politécnicos públicos.

De acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), as candidaturas ao ensino superior arrancam hoje, com mais 150 vagas disponíveis na primeira fase face às 50.688 de 2016-2017.

O crescimento residual consolida a tendência iniciada em 2016-2017, ano em que se inverteu uma quebra contínua do número de vagas no ensino superior durante quatro anos letivos, registando-se um acréscimo de 133 vagas face ao ano anterior.