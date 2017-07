Actualidade

A maioria dos artigos da proposta do Governo para criar o Banco de Terras foi hoje aprovada na comissão parlamentar de Agricultura, com alterações do PS, prejudicando o projeto do BE para criar o Banco Público de Terras Agrícolas.

De acordo com a proposta do Governo, o Banco de Terras será "constituído pela totalidade dos prédios exclusivamente ou predominantemente rústicos com aptidão agrícola, silvopastoril ou florestal do domínio privado do Estado, dos institutos públicos, bem como aqueles que venham a ser identificados como sem dono conhecido".

Em paralelo, o Governo sugere a criação da Bolsa de Terras, que disponibilizará apenas terras de pessoas singulares ou coletivas de direito privado, bem como das autarquias e do setor empresarial do Estado.