Os Presidentes norte-americano e russo tiveram uma conversa adicional à margem da cimeira do G20 na Alemanha, no início do mês, que a Casa Branca só divulgada na terça-feira.

Depois de uma breve interação no início da cimeira em Hamburgo, e de um encontro bilateral de mais de duas horas a 07 de julho, na companhia dos respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros, Donald Trump e Vladimir Putin encontraram-se novamente durante um jantar, na última noite da cimeira, disse um responsável da Casa Branca.

"Foi um jantar puramente social para os casais no G20", disse a fonte. "Perto do final, o Presidente falou com Putin ao jantar", acrescentou.