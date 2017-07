Actualidade

Um sismo de magnitude de 4,3 na escala aberta de Richter abalou a costa central do Peru, sem que tenham sido registados vítimas ou danos materiais, informou hoje o Instituto Geofísico do Peru.

O sismo foi registado às 20:38 de terça-feira (02:38 de hoje em Lisboa) com epicentro localizado no oceano Pacífico, a 68 quilómetros a sudoeste do município de Cañete, cerca de 150 quilómetros a sul de Lima.

O abalou ocorreu a uma profundidade de 56 quilómetros sob o mar e foi sentido com fraca intensidade pelos habitantes de Cañete.