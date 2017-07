Actualidade

A comissão parlamentar de Agricultura aprovou hoje a proposta do Governo para alterar o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI), com a introdução de propostas do BE, PSD, PCP, CDS-PP e PAN.

Integrado no pacote de propostas legislativas para a reforma da floresta, o diploma do Governo estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção da floresta contra incêndios, a desenvolver no âmbito do SDFCI.

Na votação na especialidade das propostas para a reforma da floresta, que decorre na comissão parlamentar de Agricultura, a maioria dos artigos do diploma do Governo para alterar o SDFCI mereceu a abstenção do PSD e do CDS-PP.