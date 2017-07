Actualidade

Quatro países árabes, que cortaram relações com o Qatar em junho, instaram a pequena nação do Golfo a comprometer-se com seis princípios de combate ao extremismo e terrorismo para tentar resolver a crise.

A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito sublinharam que o Qatar deve negociar um plano com medidas específicas de aplicação dos seis princípios.

No início de junho, aqueles quatro países cortaram relações diplomáticas com o Qatar, que acusaram de apoiar grupos terroristas, acusação que Doha rejeitou. Os quatro apresentaram inicialmente 13 exigências, que o Qatar também rejeitou.