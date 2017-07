Actualidade

Um investigador da Universidade de Málaga (Espanha) considerou que a inteligência emocional, tema de uma conferência que começa hoje no Porto, melhora a saúde mental e física dos indivíduos e o desempenho no trabalho.

De acordo com o especialista Paulo Fernandez-Berrocal, a inteligência emocional é a capacidade de perceber, avaliar, expressar e regular a emoção, que pode levar a um comportamento social mais ativo, a uma maior sensação de bem-estar e felicidade e controle da agressividade.

Fernandez-Berrocal falava à Lusa no âmbito do 6.º Congresso Internacional de Inteligência Emocional, que decorre entre hoje e sábado, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), e reúne investigadores de vários países.